El Cadí refuerza su juego interior con la pívot norteamericana Aiello

El Cadí La Seu anunció ayer la incorporación de la pívot estadounidense Gianna Aiello (Matawan, Nueva Jersey, 22 años y 1,93 metros), que aterriza en el conjunto del Alt Urgell para cubrir la baja de Erika Porter, desvinculada del club el pasado domingo.

Aiello, que había firmado en junio con el Spar Gran Canaria, donde incluso inició la pretemporada, llega a La Seu d’Urgell con el objetivo de vivir su primera experiencia profesional en la Liga Femenina Endesa.

Formada en la Brown University Athletics, tras completar su etapa en la Matawan Regional High School, Aiello firmó sus mejores números en su última campaña universitaria: 9,2 puntos, 7,9 rebotes y 1,5 asistencias en 25 minutos de media por encuentro. Con un perfil defensivo y capacidad para correr la pista, en ella destaca su intensidad bajo el aro, su juego de espaldas a canasta y su versatilidad para abrir espacios en ataque.

De ascendencia italiana por parte materna —su abuelo nació en Pescia, en la Toscana—, Aiello se define como una jugadora de equipo, intensa y con gusto por el trabajo defensivo: “Me encanta poner bloqueos, hacer ayudas y no quedarme estática en la cancha. En defensa disfruto protegiendo el aro y tratando de intimidar a las rivales”, explicó en declaraciones a la web de la Federación Española de Baloncesto.

La jugadora asegura llegar motivada y consciente del reto que supone debutar en la Liga Femenina: “He jugado en la División 1 universitaria en Estados Unidos, pero sé que aquí el nivel será más alto. Estoy emocionada por competir y convencida de que mi energía y capacidad de trabajo me permitirán adaptarme pronto”, concluyó la jugadora norteamericana.