El Alpicat bate al Sants en casa y sigue invicto en su vuelta a Primera

El Alpicat sigue invicto después de tres jornadas en su regreso a Primera Catalana, después de batir ayer al Sants (2-1), gracias a un tanto de Vila en el 83.

Tras una primera llegada de Ribera por la banda derecha y un remate alto de Belló en el primer cuarto de hora, el Alpicat convirtió su dominio en el 1-0, obra de Unai Soriano en el minuto 40 tras un pase de Belló. El Sants avisó justo antes del descanso, pero en el arranque de la segunda mitad igualó el partido con el 1-1 de Muela. El empate propició un tramo final de intercambio de golpes, con ocasiones en ambas porterías hasta que Albert Vila estableció el 2-1 definitivo, cabeceando un centro de Buegos al segundo palo para darle el Alpicat el séptimo punto de nueve posibles.