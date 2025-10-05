Empate a todo jugando a nada entre el Atlético Lleida y el Girona B (1-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha iniciado sin un claro dominador de la pelota, con nulas ocasiones por parte de ambos equipos hasta que, en el minuto 25, una centrada de Samsó puesta con música ha permitido un remate de Alya Camara que ha salido por encima del travesaño. La primera mitad ha acabado sin que sucediera nada más.

La segunda mitad ha empezado con un Atlètic Lleida que ha salido adelante. Muestra de eso ha sido una centrada de Samsó al 58 que ha podido rematar a placer Roger Alcalà (1-0). El partido ha continuado igual que durante la primera mitad. Pero Quique Álvarez, entrenador del Gerona B, ha realizado varios cambios, uno de ellos Toni López, quien solo entrar, ha anotado el empate (1-1). Finalmente, ningún equipo ha hecho más méritos para ganar y el partido ha finalizado con empate.

El Atlético Lleida suma un punto más y se sitúa 14.º con 4 puntos. La próxima semana viajará hasta Sant Adrià del Besòs para enfrentarse al Español B el domingo en las 18.00.