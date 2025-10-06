El Tàrrega luce un gran nivel ante el Santboià

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Tàrrega se impuso a un buen Santboià (3-2), demostrando que el empate de la jornada anterior no fue casual sino fruto de un trabajo bien hecho. El encuentro fue intenso por parte de los dos equipos y se decantó del lado local por que los de Edgar Molina se mostraron más confiados en sus posibilidades. Una primera parte muy buena de los azulgranas acabó con el 1-0 logrado por Dani Vargas en el minuto 16, y con el Santboià en inferioridad numérica por la expulsión de Jiménez. Los barceloneses empataron con un penalti transformado por García en el minuto 56 (1-1) y tres minutos después con el 1-2 logrado por Vico. El Tàrrega siguió confiando y tras algunos intentos fallidos llegó la remontada. Bernaus, en un espectacular remate de cabeza, hizo el 2-2 en el 77 y finalmente, Oliver marcó el gol del triunfo al transformar un penalti en el minuto 94.

Al finalizar el partido, el entrenador del Tàrrega, Edgar Molina, se mostró satisfecho por la victoria: “Era un partido muy difícil ante un gran rival y que venía en un buen momento”.