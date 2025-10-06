Reparto de puntos sin goles

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa firmó ayer su tercer punto de la temporada, todos ellos a domicilio, tras empatar sin goles en el campo del colista, el Cerdanyola (0-0). El conjunto del Vallès, que llegaba sin sumar ningún punto en las primeras cuatro jornadas, llevó el partido a lo físico y predominaron las defensas por encima de los ataques. Las opciones más claras las tuvo el conjunto del Pla d'Urgell, que se topó dos veces con el palo en la misma jugada.

El mal estado del césped y las reducidas dimensiones de Les Fontetes no eran el contexto más propicio para ver un juego vistoso y así se demostró a lo largo del partido. En la primera mitad, salió bien el Mollerussa, con un remate de Alpha desviado como primera aproximación. Con el paso de los minutos, el conjunto local fue cogiendo ritmo y tuvo que aparecer Batalla, el más destacado del conjunto de Kiku Parcerisas, para salvar con el pie una ocasión en el área pequeña del local Javi López. Pasada la media hora de juego, llegó la ocasión la más clara del partido. Le cayó el balón a Canillo en el punto de penalti, golpeó de interior y el balón se topó con el palo izquierdo. El rechace cayó en Lamin, que se vio bloqueado por un defensa, provocando que Dueso cazara el esférico para golpear por encima de Alijama, aunque volvió a toparse con el larguero.

En la segunda mitad, el árbitro mostró varias amarillas claras que pararon el juego. El Mollerussa lo intentó con los cambios y pudo adelantarse en una carrera de Lamin, que llegó cansado a portería y remató flojo a las manos del portero. Lo probaron ambos equipos, sobre todo en balones largos, pero las defensas se impusieron para acabar con el empate, igual que los otros dos desplazamientos del Mollerussa, que solo ha sumado puntos como visitante.

Parcerisas: “Estoy muy contento por dejar la portería a cero”

Kiku Parcerisas, entrenador del Mollerussa, se mostró “contento por dejar la portería a cero, a pesar de disponer de dos ocasiones muy claras para marcar”. Aseguró que “hicimos el partido que tocaba para ganar” e insistió en que “lo más importante era esa portería a cero”. El técnico se quejó del estado del césped, dado que “era muy irregular, se notaba en los controles e impedía el juego fluido, además es un campo pequeño”. Pese a eso, señaló que “el equipo compitió muy bien para sumar de nuevo un punto con el plus de la portería a cero”.