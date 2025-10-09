El AEM busca dejar atrás "un inicio de temporada muy duro"

El entrenador del AEM, Joan Bacardit, admitió que al equipo le ha costado recuperarse de la dura semana pasada, en la cual cayó eliminado de la Copa ante el Europa (1-3) y encajó una goleada contra el Barça (5-0), pero siguió alabando el buen trabajo del equipo y, antes de recibir este sábado al Villarreal, dijo que la plantilla necesita un buen resultado que les permita cambiar el rumbo.

“Estoy convencido de que cuando ganemos el primer partido, y de una manera contundente, iremos para arriba”, afirmó Bacardit. El entrenador insistió en que “el inicio de temporada está siendo muy duro, pero el equipo está trabajando mucho” y que lo más importante es mantener la confianza. "Son muchas horas de trabajo sin la recompensa del día del partido, que es el que queremos todos. Pero la plantilla sigue con buena actitud y eso es clave para salir adelante. Creo que hoy ha sido el mejor entrenamiento de la semana”, añadió.

Uno de los principales desafíos del AEM está siendo la falta de acierto de cara a portería. Bacardit, sin embargo, prefiere ver el lado positivo: “Prefiero llegar diez veces y no marcar que llegar una y hacerlo. El hecho de crear ocasiones es un buen síntoma. Me preocuparía si no llegáramos, porque eso sí que sería señal que alguna cosa no estamos haciendo bien”, destacó.

De cara al partido ante el Villarreal, en el que serán baja por lesión Vero Herrera y Laura Fernández, el técnico advirtió que el rival “es un equipo muy reconocible, con un sistema muy definido para atacar y para defender. Aunque sepas lo que te harán, te lo acaban haciendo porque tienen jugadoras de mucho nivel”. En este sentido, explicó que el AEM tendrá que detectar sus puntos débiles y minimizar sus puntos fuertes, como las transiciones y los cambios de sistema.”

Por su parte, la futbolista Cintia Hormigo coincidió con su entrenador en que el equipo está preparado para dar un paso adelante. “estamos entrenando duro, con muchas ganas e ilusión, como el primer día. Es cierto que no nos acompaña por varios factores, pero eso se sacará”, aseguró la jugadora, que subrayó la confianza en que hay dentro del vestuario. “Cuando llegue la primera victoria, irán encadenadas las siguientes. Este es el plus que falta”.

Hormigo también quiso poner de relieve el trabajo colectivo y la adaptación a los cambios de este curso. “El año pasado teníamos otro estilo de juego. Este año es diferente, pero más atractivo. Nos estamos adaptando bien porque hay perfiles de jugadoras diferentes y de mucha calidad”, explicó.

Tanto Bacardit como Hormigo coincidieron en que el equipo necesita un golpe anímico que rompa la racha y les permita recuperar la confianza. “Necesitamos esta primera victoria para reforzarnos y creer todavía más en lo que hacemos”, apuntó al técnico. “Les ganas siguen vivas, y más que nunca, cerró a la jugadora.