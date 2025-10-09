Cortés: "Tenemos que jugar en casa como si fuéramos visitantes"

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, confía en que el empate del pasado fin de semana en Manresa (0-0) marque "un punto de inflexión" para su equipo. Aunque el conjunto leridano sigue sin ganar, el técnico asegura haber percibido un cambio de ánimo en el vestuario y cree que el grupo ha recuperado sensaciones positivas.

“Desde el domingo he visto un equipo diferente, con otra cara, más alegre, como si se hubiera quitado un poco la presión”, explicó Cortés. “Les dije antes del partido que necesitábamos un punto de inflexión, y aunque lo ideal sería que hubiera llegado con una victoria, creo que ese empate sirvió para reencontrarnos con buenas sensaciones”, añadió.

El técnico también reconoció que “nos estamos dando cuenta de que somos un equipo que se expresa mejor a la expectativa que llevando la iniciativa. Cuando cedemos metros y jugamos más a la contra, nos sentimos más cómodos. En cambio, cuando queremos dominar más en casa, no nos sale tan bien”. Por eso, explicó, el objetivo es “jugar en casa como si fuéramos visitantes”, buscando un planteamiento más pragmático: “Quizás tengamos que dar un poco más de espacio al rival, no ir tan arriba, jugar más al contragolpe y aprovechar nuestras virtudes”.

De cara al encuentro de este fin de semana ante L'Hospitalet, el entrenador reconoció que el reto será mayúsculo y apuntó que “es un rival durísimo, uno de los más fuertes de la categoría. Es un equipo hecho para estar arriba, con Cristian Gómez como entrenador”, exjugador del club con el que Cortés coincidió en su anterior etapa en la entidad.

Cortés admitió que el equipo también ha acusado la presión de jugar en el Camp d’Esports ante su afición. “A veces ese deseo de agradar a nuestra gente nos ha generado un exceso de presión. Hasta ahora nos ha pesado un poco, pero espero que el domingo seamos capaces de revertir esa situación”, comentó.

En cuanto a la plantilla, el Lleida llega al partido con algunas bajas destacadas. “Tenemos la baja de Marc García, que está con la selección, y la de Marc Alegre, que tiene una microrrotura. Pero recuperamos a Jordi Puig", detalló el técnico, que se mostró confiado: “Con lo que tenemos, nos debe dar para ponerle las cosas muy difíciles al Hospitalet. Si quieren ganar aquí, tendrán que hacerlo muy bien”, zanjó.