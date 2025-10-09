El MiniDH de Rosselló reúne a 70 jóvenes ciclistas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Rosselló celebró el pasado domingo la octava edición del MiniDH, una prueba de descenso que reunió a unos 70 jóvenes ciclistas de categorías desde prebenjamines hasta infantiles, tanto masculinas como femeninas, y que fue puntuable para el Campeonato de Catalunya de esta disciplina.

En la clasificación general masculina, el triunfo fue para Nil Molano, del Club Enric Jufré Vic, mientras que en la general femenina se impuso la leridana Zoe Orna, del Club Andora. Ambas tablas incluían a todas las categorías

El resto de ciclistas leridanos también lograron resultados meritorios en algunas de las categorías. Los más destacados fueron Quim Florensa, del club Terres de Lleida, que se proclamó vencedor en la categoría principiantes, y el local Roc Jové, del Multi Bike Lleida, tercero en la categoría infantil.

La organización del MiniDH de Rosselló valoró muy positivamente esta edición, que consolida la prueba como una cita destacada del calendario catalán de descenso infantil y fomenta la participación de los más jóvenes en el ciclismo de montaña en la demarcación de Lleida.