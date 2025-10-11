Edgar Tornero regresa al Alpicat para reemplazar al dimitido Ivan Lara

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Edgar Tornero tomará las riendas del banquillo del Alpicat, después de la repentina dimisión de Iván Lara esta semana, después de solo tres semanas de competición y con el equipo invicto tras el ascenso a Primera Catalana.

Tornero iniciará así su tercera etapa en el conjunto del Segrià, después de entrenarlo durante tres temporadas entre 2020 y 2023, y de dirigir el equipo en la última eliminatoria de ascenso a Primera Catalana la pasada temporada, tras otra dimisión, en este caso la de Xavi Gabernet.

De hecho, Tornero fue el segundo entrenador de Moha El Yaagoubi en el Mollerussa la pasada temporada, pero dejó el club en marzo tras la destitución del técnico marroquí. Fue entonces cuando acudió al rescate del Alpicat en la eliminatoria ante el Tàrrega y selló el ascenso. Después de solo tres jornadas, volverá a dirigir al equipo.