El Europeo arranca hoy en Mollerussa con un centenar de pilotos

Mollerussa vivirá hoy y mañana el espectáculo del FIA European Autocross Championship que por quinto año consecutivo recala en el circuito municipal Parc de la Serra. El trazado del Pla d’Urgell acoge la penúltima cita de la temporada 2025 con los títulos aún en juego en las categorías SuperBuggy, Buggy1600, JuniorBuggy y Crosscar. Habrá una participación de un centenar de pilotos.

La categoría Crosscar volverá a contar con una inscripción de lujo y con la única representante leridana en el certamen, la piloto de la Escuderia Mollerussa Ares Lahoz, que intentará lucirse ante su público en busca de su segundo podio de la temporada. En la misma cilindrada correrán Juanjo Moll, Borja González y Pepe Arqué, mientras que en SuperBuggy contará con dos representantes españoles en la parrilla, Joan Enric de María y Carlos Hernando, que regresan al certamen europeo de manera puntual. La representación española no termina aquí, y es que la prueba leridana se ha erigido en imprescindible para muchos pilotos que encuentran en esta cita una oportunidad de oro para medirse contra los mejores pilotos del continente.

La actividad comenzó ayer con las verificaciones técnicas y administrativas, mientras que hoy está previsto el Warm Up y las sesiones de entrenamientos cronometrados que definirán las parrillas de salida para las mangas clasificatorias, la primera de las cuales se disputará durante la tarde. Mañana domingo se disputarán las dos mangas restantes, además de las semifinales y las finales de cada categoría.

Para aquellos que no puedan desplazarse al circuito de La Serra, la prueba se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de la propia escudería.