La Segre Cup servirá de test para una nueva modalidad

La duodécima edición de la Segre Cup, la prueba internacional que como es tradición se disputa conjuntamente en los canales de La Seu d’Urgell y Ponts, estrena este fin de semana el llamado ‘short slalom’, una nueva especialidad que la Federación Internacional (ICF) pretende incorporar al programa oficial en un futuro y que consiste en un recorrido más corto, con menos puertas y más explosivo y espectacular, además de ser más atractivo para el espectador. La ICF viene testando esta modalidad desde hace un par de años y esta temporada la incorporó a modo de prueba en la Copa del Mundo de Praga.

En la Segre Cup también se ha incluido, por lo que los ganadores absolutos de la competición saldrán de las cuatro tandas puntuables, las dos del ‘short slalom’ y las dos del eslalon convencional. Miquel Travé, olímpico en los pasados Juegos de París y campeón de Europa de canoa este año, defendió esta nueva modalidad. “Me gusta, es más explosiva y se adapta bien a mi estilo. Como complemento me parece muy bien, porque al tener un recorrido más corto es más espectacular”, comenta el palista urgelense.

La Segre Cup arrancará hoy en el Parc del Segre de La Seu y se completará mañana en el canal de aguas bravas de Ponts. La participación rondará el centenar de palistas, la gran mayoría españoles, aunque habrá representantes de Francia, Portugal, Australia, Italia, Estados Unidos y República Checa. La prueba leridana llega justo después del Mundial de eslalon, que concluyó el pasado domingo en la localidad australiana de Penrith, por lo que muchos de los palistas internacionales no acudirán a la cita. Olímpicos como Travé o Núria Vilarrubla solo participarán el sábado.

La competición en el Parc Olímpic del Segre empezará hoy a las 10 de la mañana y lo hará justamente con la prueba de ‘short slalom’, con las categorías de kayac y canoa, tanto femenina como masculina. A partir de las 13.45 se iniciará la eliminatoria de eslalon, con el mismo orden de modalidades y con clasificaciones tanto de sénior como de júniors. Las respectivas finales empezarán a las 16.00 horas. Mañana en Ponts se repetirá el mismo programa de competición.