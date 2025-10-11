El Villarreal remonta el primer gol del AEM en el Camp d'Esports (1-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El AEM ha perdido contra el Villarreal CF por 1-2 en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Primera RFEF Femenina. Las leridanas, a pesar de adelantarse en el marcador antes del descanso con un golazo de Noe por toda la escuadra, no han podido mantener la ventaja en una segunda mitad donde las groguetes han mostrado su superioridad.

La primera parte ha sido dominada por las locales, que han tenido más posesión pero sin generar ocasiones excesivamente claras. El Villarreal ha mostrado su peligro a la contra, especialmente en el minuto 24, cuando Alexia ha perdonado en un remate dentro del área pequeña. Las leridanas han tenido que hacer un cambio prematuro por la lesión grave de Paula Rojas, sustituida por Nora en el minuto 16. Cuando parecía que se llegaría al descanso con empate, Noe ha ejecutado un impresionante chute lejano que se ha colado por la escuadra en el minuto 45+3 del añadido, dejando el 1-0 en el marcador.

En la segunda parte, el panorama ha cambiado completamente. Las visitantes han salido decididas a cambiar el resultado, cerrando el AEM en su campo y generando peligro constante. El Villarreal ha mostrado su efectividad con los cambios, ya que Macías, reciente incorporada al terreno de juego, ha igualado el marcador sólo un minuto después de entrar, culminando una jugada dentro del área pequeña en el minuto 53.

El dominio ' groguet' se materializa con remontada

La presión de las visitantes no ha cesado y en el minuto 66 Aixa ha aprovechado un rechazo dentro del área para marcar el 1-2, completando la remontada. A partir de aquel momento, el Villarreal ha mantenido el control del partido aunque el AEM ha dispuesto de alguna oportunidad para empatar, especialmente en el minuto 86, cuando Inés ha tenido una clara ocasión que ha salvado a la portera Quesada con una gran intervención.

Con este resultado, el equipo leridano frena su buena dinámica en la Primera RFEF Femenina y tendrá que intentar recuperar sensaciones en la próxima jornada. Las de Lleida tendrán que trabajar en mejorar la consistencia defensiva y la efectividad de cara a portería si quieren seguir compitiendo en esta categoría tan exigente.