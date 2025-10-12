HOCKEY
Debut en casa con goleada
El Vila-sana supera al Cerdanyola en un encuentro que no sentenció hasta los últimos minutos. Elsa Salvanyà, uno de los fichajes, debutó en Liga ante su nueva afición con tres goles decisivos
❘ VILA-SANA ❘ El Vila-sana se estrenó en la Liga ante su afición con una trabajada victoria ante el Cerdanyola (5-0), en un partido que no pudo sentenciar hasta los últimos minutos y en el que uno de los fichajes, la joven Elsa Salvanyà, se estrenó ante su nueva afición con tres goles decisivos en la segunda parte. Mientras espera que el Comité de Competición se pronuncie sobre la supuesta alineación indebida en el primer encuentro liguero, que ha denunciado el Bigues i Riells tras perder 0-11, el equipo de Lluís Rodero suma tres nuevos puntos en una campaña en la que el título de Liga es uno de sus objetivos.
El partido empezó muy bien con el 1-0 anotado por Maria Porta a los tres minutos, pero no fue sencillo a pesar de la diferencia final en el marcador. El Cerdanyola se defendió muy bien, creó peligro ante la meta defendida por Sandra Coelho y hasta el final se mantuvo dentro de un partido que el Vila-sana afrontó de nuevo con cuatro bajas por lesión, las de Victòria Porta, Anna Salvat, Gime Gómez y Laura Pastor.
Al Vila-sana le costaba marcar el gol de la tranquilidad, lo que mantenía a las barcelonesas dentro del partido. A 40 segundos del descanso Aina Florenza marcó el 2-0 que permitió encarar la segunda parte con un poco menos de presión.
En este segundo periodo la gran protagonista del partido fue la joven Elsa Salvanyà que, en su debut liguero ante su nueva afición, firmó un hat-trick decisivo para el triunfo leridano. Anotó el 3-0 en el minuto 34 y, después de que Sandra Coelho parara un penalti a Gemma Solé en el 45, hizo el 4-0 y el 5-0 en el 48.
Rodero: “Solo pensamos en ir partido a partido”
El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, se mostró satisfecho por la victoria en otro partido que afrontaban con muchas bajas. “Ha sido complicado, pero ahora mismo no podemos pensar en otra cosa que en ir partido a partido”. “Somos un equipos nuevo y hemos mantenido la portería a cero ante un rival que busca el desorden y nos lo ha puesto complicado”.