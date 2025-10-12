Derrota injusta del Lleida ante el L'Hospitalet (0-1)
El partido ha empezado con los dos equipos muy activos, pisando las áreas rivales, pero sin crear bastante peligro a los porteros. En el minuto 35 ha llegado una de las ocasiones más claras del partido por parte del L'Hospitalet. Un chute potente que ha podido parar Satoca y, posteriormente, al rechazo, han anulado el gol anotado por Buba. 4 minutos después, en un servicio de esquina ejecutado por el Hospi, Pelegrín ha adelantado a los visitantes (0-1). El Lleida todavía ha dispuesto de un chute a las botas de Revert, a pesar de eso, se ha encontrado con el portero rival. Instantes después, Aliaga ha tenido que volver a intervenir con un remate de Fran Magno.
La segunda mitad ha iniciado con varias imprecisiones. Pero a medida que ha avanzado el tiempo, ha sido el Lleida quien ha disfrutado de las ocasiones, con varios remates creando mucho peligro. Ha sido el conjunto de Jordi Cortés quien ha llevado la tónica dominante, pero no ha podido batir la portería rival que, además, ha sabido jugar muy bien con las pérdidas de tiempo. Finalmente, después de 7 minutos de añadido, el árbitro ha señalado el final del partido con una nueva derrota para el Lleida.
Ahora mismo, el Lleida ocupa la última plaza de la clasificación con dos puntos. La próxima semana, el equipo de Cortés viajará hasta Vic.