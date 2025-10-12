Un Espanyol B más efectivo se impone al Atlètic Lleida, que continúa en descenso (1-0)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Espanyol B ha derrotado por 1-0 en el Atlètic Lleida en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El partido se ha desarrollado con mucha igualdad durante la primera mitad, decantándose finalmente por los locales gracias a un gol de Ferran en el ecuador de la segunda parte.

La primera mitad ha estado caracterizada por un equilibrio constante entre ambos conjuntos. Los leridanos han generado las primeras aproximaciones peligrosas con un chute de Nil Sauret en el minuto 12 que el portero local Llorenç ha conseguido parar con un gran estirón. El Atlètic Lleida ha seguido presionando y en el minuto 17 ha visto cómo el árbitro anulaba un gol de Alya Camara para rematar en posición incorrecta. Poco después, en el minuto 19, Llorenç se ha erigido en protagonista con una triple intervención, destacando especialmente el paro a un intento de Moró.

Las acciones a pelota parada han sido protagonistas durante este primer periodo, aunque sin acierto de cara a portería por parte de los dos equipos. Los últimos compases de la primera parte han estado marcados por dos tarjetas amarillas para el equipo visitante: una para Alcalà al minuto 37 y otra para Nil Sauret en el tiempo añadido. El Atlètic Lleida también ha tenido que hacer un cambio forzado por la lesión de Aldo One, que ha sido sustituido por Juan Agüero en el minuto 39.

El gol de Ferran desequilibra el partido

La segunda parte ha empezado con empuje por parte del equipo visitante. Los leridanos han estado a punto de inaugurar el marcador en el minuto 50 con un remate de Moró en la salida de un córner que ha impactado al travesaño. No obstante, ha sido el filial blanquiazul quien ha encontrado el camino del gol en el minuto 60, cuando Ferran ha aprovechado un error de Pau Torres para marcar el 1-0 con un buen remate desde segunda línea.

Después del gol, el Espanyol B ha sabido gestionar su ventaja e incluso ha tenido opciones para ampliar el marcador. En el minuto 67 han estado a punto de marcar el segundo en pelota parada, estrellando la pelota en el palo, y en el minuto 75 Alejandro ha desperdiciado una clarísima ocasión con Pau Torres ya batido.

El Atlètic Lleida busca sin éxito el empate

Los visitantes han intentado reaccionar con varios cambios y han buscado el empate con más intensidad que juego elaborado. El entrenador leridano Gabri ha visto tarjeta amarilla en el minuto 80 para protestar, mostrando la frustración del conjunto visitante. Alya Camara ha estado cerca de igualar el partido en el minuto 87, pero no ha podido concretar la ocasión. El filial blanquiazul ha administrado los últimos minutos con cambios para ganar tiempo, asegurando así una victoria que les permite sumar tres puntos valiosos y dejar el Atlètic Lleida en zona de descenso una nueva jornada.