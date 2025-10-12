Nueva desilusión

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ No hay manera. El AEM volvió a caer ayer en el Camp d'Esports ante el Villarreal por 1-2 y sigue sin conocer la victoria en la presente campaña liguera. Las leridanas, que comenzaron ganando por primera vez en Liga gracias a un gol de Noe en el último minuto del primer tiempo, no pudieron hacer buena su ventaja, que fue neutralizada por su rival. De nuevo, al AEM se le atragantaron los segundos 45 minutos.

A pesar de brindar un grandísimo nivel en el primer tiempo, el Villarreal las castigó con dos goles de Macías y Aixa que fueron definitivos para llevarse el choque. Las de Jordi Ferriols aprovecharon los breves minutos de desconexión leridana para castigar y mucho a un AEM que lo intentó hasta el final con mucho ímpetu, pero fue incapaz de puntuar por segunda jornada consecutiva.

En el partido, Joan Bacardit saltó al campo con un 4-2-3-1. Una formación que le permitió imponerse al centro del campo del Villarreal y que fue clave para el buen hacer leridano en los primeros 45 minutos. Las locales saltaron al campo con todo, en busca de dejar atrás su última derrota a domicilio ante el Barça B por 5-0; y lo consiguieron.

Las de Bacardit se refugiaron en sus laterales. Loba, desde el perfil derecho, acumuló buena parte de las acciones ofensivas de los primeros compases con un centro en el minuto 1 que no encontró rematadora y un centrochut que se marchó desviado. La acérrima presión del AEM y su buen juego anuló por completo a un Villarreal que era incapaz de reaccionar.

En el minuto 15, Nora debió entrar al partido tras la lesión de Rojas. No cambió nada, el AEM siguió dominando y poco después Inés recibió un centro lateral entrando desde segunda línea que sorprendió a la defensa, pero su cabezazo, flojo, lo atrapó sin problema Quesada. Avisaba el AEM. También avisó el Villarreal que con muy poco pudo hacer mucho daño a las locales después de que Alexia, exjugadora aemista, no materializara una recuperación alta que se perdió sobre el travesaño. Con la ocasión visitante el partido se enfrió. El AEM siguió dominando, pero sin tanta superioridad como en los primeros 30 minutos. Aun así, cuando el partido se encaminaba al descanso, Noe recibió un balón. Condujo con clase y cuando se plantó en la frontal venció a Quesada con un potente derechazo cruzado que abría el marcador en el añadido (1-0). La centrocasmpista se estrenó de cara a puerta y las leridanas mandaban por primera vez en Liga.

En la reanudación, el guion cambió. El Villarreal se ajustó tácticamente y sus atacantes empezaron a entrar en juego. En el 50, Alexia volvió a desbaratar un error en la salida de Inés. Su remate volvía marcharse alto. Dos minutos más tarde, ambos equipos movieron su banquillo. Bacardit dio entrada a Evelyn y Ransanz, y Ferriols a Lauris y Macías. Los cambios le fueron geniales al Villarreal que, en la primera acción que conectaron Lauris y Macías, terminó con el tanto del empate obra de María Macías (1-1). El gol dejó tocado al AEM y lo aprovechó su rival. En el 55 Aixa avisó, pero el control le quedó mal. La máxima goleadora del Villarreal solo avisa una vez y en el minuto 65 aprovechó un rechace de Lucía Alba a la salida de un córner para colocar a placer el 1-2. Jarro de agua fría para un AEM que volvía a verse por detrás en el marcador.

Tras el gol, las leridanas se volcaron. Más con orgullo y esfuerzo que con juego asociativo. En el minuto 79 Inés remató, pero su disparo volvió a llegar flojo a las manos de Quesada. Cinco minutos después, la capitana aemista volvió a encontrarse con un centro dentro del área, pero su remate lo atajó con mucha habilidad la guardameta visitante. Siguió luchando el AEM, pero fue insuficiente. Por mucho que lo intentaron, no hubo manera de empatar, quedándose así con una nueva desilusión sobre el césped del Camp d’Esports.