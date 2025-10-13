El Cadí da la cara en Salamanca

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ salamanca ❘ El Cadí La Seu no pudo asaltar el pabellón Würzburg de Salamanca, rebautizado con el nombre de su ilustre exjugadora Silvia Domínguez, y acabó cediendo (69-57) ante un Perfumerías Avenida más acertado y que tiró de la calidad individual. El equipo de Isaac Fernández nunca se rindió, pero echó de menos la falta de rotación con las bajas de Yurena Diaz –lesionada– y Laia Raventós –cuestiones personales–, y con Gianna Aiello, que debutaba, fuera del partido.

La igualdad presidió un primer asalto en el que ambos conjuntos gozaron de ventajas significativas. Después de dos triples seguidos de las locales (6-4), el Cadí le dio la vuelta al partido gracias a un parcial de 0-8 (6-12) liderado por un 2+1 de Gonzales y un triple de Gervasini, aprovechando los desajustes defensivos de las salmantinas. Con 8-12 en el luminoso, Gianna Aiello hacía su debut con el Cadí, pero su presencia en pista fue efímera al cargarse muy pronto con dos personales que la llevaron de nuevo al banquillo.

El Avenida vivía gracias a su acierto desde más allá de los 6,75, lo que le permitió retomar el mando del marcador con sendos triples de Martín y Meyers. La estadounidense, con seis puntos casi consecutivos, lideró la ofensiva de las salmantinas, que alcanzaron los cinco puntos de renta (19-14), reducida a dos al final del periodo tras un triple de la sueca Werth.

Al poco de iniciarse el segundo periodo, Isaac Fernández tuvo que parar el partido tras un 3-0 de salida (22-17). El tiempo muerto surtió efecto y con cinco puntos seguidos de Werth el partido se equilibró de nuevo, pero el Cadí no tuvo continuidad y el Perfumerías, ahora liderado por Djaldi-Tabdi y Cave, volvió a despegarse al descanso (37-28).

A la vuelta de los vestuarios, las salmantinas alcanzaron la decena de puntos de ventaja (40-30), una renta que supo gestionar pese a que el Cadí nunca se rindió. Logró situarse a cuatro en el tramo final del tercer asalto (48-44), pero una mala puesta en escena en el último periodo, en el que llegó a ir 15 puntos abajo, le acabó condenando a la derrota.