El Europeo de Mollerussa acaba con un podio leridano

La penúltima cita del Campeonato de Europa de autocross bajó ayer el telón en el circuito del Parc de la Serra de Mollerussa con protagonismo leridano, en concreto, del joven piloto de Alguaire Quim González, de solo 17 años, que ayer consiguió subirse al segundo cajón del podio en la categoría Crosscar, la misma en la que la otra representante local, Ares Lahoz, no tuvo tanta suerte. Los checos Petr Nikodém y Zdenek Antony, en SuperBuggy; los neerlandeses Danny van den Berg y Rudy van Buren, en Buggy1600, e Iván Piña y Ares Lahoz en Crosscar fueron los vencedores de las semifinales y partían entre los favoritos al triunfo final.

Una bandera roja inicial por un incidente retrasó la disputada lucha por la gloria, en la que Iván Piña no dio opciones a sus rivales y lideró al grupo hasta la bandera a cuadros, firmando una nueva victoria para sujetar con firmeza el liderato en el FIA European Crosscar Championship. Quim González, que fue de menos a más, logró cruzar la meta en segunda posición, por delante de Pepe Arqué. Ares Lahoz, que el sábado había conseguido la victoria en una de las mangas ‘Heat’, sufrió un vuelco en la primera salida cuando ocupaba la tercera posición, y ya no puedo pujar por el que habría sido su segundo podio de la temporada.

La impresionante parrilla de SuperBuggy volvió a deleitar a la afición con una apretada final de la que salió ganador el checo Petr Nikodém, que fue el que mejor le cogió el pulso al trazado de Mollerussa. Tras él, su compatriota Zdenek Antony terminó segundo y el neerlandés Mike Bartelen completó el podio.

En Buggy1600, el triunfo fue para el también neerlandés Danny van den Berg, seguido por el alemán Rene Mandel, que ocupó el segundo puesto, y el checo Jakub Novotny, que fue tercero. Por su parte, en JuniorBuggy otro piloto neerlandés, Tinus Franssen, se llevó la victoria, superando en una disputada final a los checos Ladislav Hanák y Eliska Plná.

La prueba leridana, que reunió a cerca de un centenar de pilotos, cierra su quinto Europa consecutivo con todo un éxito y ya prepara la edición de 2026, a la espera de conocer las fechas.