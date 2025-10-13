Empate cruel del Mollerussa

Publicado por MOISÉS CAMUÑAS Creado: Actualizado:

❘ mollerussa ❘ La victoria sigue siendo esquiva para el Mollerussa. Ya sea en casa o fuera, el equipo leridano sigue sin saborear el triunfo tras seis jornadas. Esta vez fue en casa y contra la Montañesa, un rival aguerrido y siempre competitivo. Los barceloneses se repusieron a un gol tempranero de Lamin y sacaron tajada de un error defensivo del Mollerussa para sumar un punto de oro (1-1), pese a que los del Pla d'Urgell fueron superiores.

El encuentro empezó con emociones y parones a partes iguales. El conjunto de Kiku Parcerisas se avanzó en la primera triangulación con sentido. En el minuto 3, Lamin abrió a la derecha a Coll y este filtró un pase que, tras un rebote, acabó en Lamin para que este anotara el 1-0. El gol, protestado por los visitantes por un posible fuera de juego, dejó paso a una serie de interrupciones. Rey sufrió un corte en el pómulo y el portero Batalla también tuvo que ser atendido. Ambos se recuperaron. No tuvo la misma suerte Rocky, que fue sustituido por Pol Canillo por lesión.

A partir de ahí, el Mollerussa templó el ritmo, aunque en el 22 la Montañesa avisó con un cabezazo de Amhot que sacó Batalla. Tres minutos después, Franki estrelló el balón en el larguero en un córner. El partido se dirigía al descanso con la victoria del Mollerussa, pero un error condenó a los leridanos. Rey y Batalla no tuvieron comunicación en un balón dividido y el defensa despejó el balón a la cabeza del visitante Cunha y se dirigió mansamente hacia la portería sin que nadie pudiera evitar el 1-1. Jarro de agua fría en el momento más inoportuno.

La segunda mitad comenzó con la Montañesa dando más sensación de peligro. El Mollerussa, algo aturdido, necesitó unos minutos para asentarse y volvió a coger el ritmo con los cambios. En el 65, Julen rozó el gol con un tiro ajustado que Eric desvió a córner. Poco después, un centro de Scuri terminó con un despeje de Cadena que casi se convierte en autogol, pero Eric, felino, evitó el desastre.

La Montañesa aún tendría un mano a mano de Elhadji que salió cerca del poste. Fue su última bala. En el añadido, el público volvió a rugir: Scuri centró, Porta remató de primeras y el balón impactó en el cuerpo de Gerard Batalla. Los jugadores pidieron penalti por manos, pero el árbitro, inmutable, dejó seguir para, acto seguido, dar por acabado el partido.

Parcerisas: “Merecíamos ganar, pero el fútbol es caprichoso”

El técnico del Mollerussa, Kiku Parcerisas, no escondió su frustración tras el empate, en un partido que, según su valoración, “ha sido el mejor de los seis que llevamos a nivel ofensivo y defensivo”. Además, lamentó que “su gol no nos lo han hecho ellos, nos lo hemos hecho nosotros. Ha sido una falta de comunicación en un momento que estábamos bien”.El entrenador también explicó que “ya teníamos previsto un partido muy parado, sabíamos que ellos vendrían a hacer un partido largo”.