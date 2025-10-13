Un grupo de vecinos del Camp d'Esports denuncian excesivo ruido y piden al ayuntamiento que intervenga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un grupo de vecinos del entorno del Camp d’Esports ha presentado una queja formal ante la Paeria de Lleida por los “ruidos excesivos y constantes” que, según afirman, provienen del estadio municipal durante los partidos de fútbol y otras actividades.

En una carta enviada al ayuntamiento, un vecino en representación del grupo denuncia que, tanto antes como después de los encuentros, e incluso durante la media parte, se emite música “a todo volumen”, con variaciones bruscas de intensidad sonora. Según indican, mediante la aplicación ‘Decibel X’ han registrado picos de hasta 80 decibelios a unos 100 metros del recinto deportivo.

Los vecinos también aseguran que el ‘speaker’ que ameniza los partidos “grita por el micrófono” alcanzando valores superiores a los 80 decibelios. Además, denuncian que entre semana también se escuchan emisiones musicales “a un volumen estridente” sin relación directa con los partidos. “Para jugar a fútbol no se necesita música”, afirman en su escrito, en el que piden al consistorio que obligue a los responsables del estadio a eliminar la música antes, durante y después de los encuentros, y a instalar un limitador de sonido.

El colectivo sostiene que el nivel de ruido “afecta el normal desarrollo de la vida privada en los hogares” y advierte que, de no resolverse la situación “en unas pocas semanas”, contratarán a una empresa homologada para realizar mediciones sonométricas oficiales y presentarán una denuncia penal por violación de domicilio contra los responsables políticos y técnicos municipales competentes.

Los vecinos recuerdan que la Paeria es responsable tanto del uso del Camp d’Esports como de la vigilancia de actividades molestas. Por ello, piden una intervención inmediata para poner fin a lo que califican como una “perturbación constante e innecesaria” en su día a día. Esta queja llega poco después de que un vecino también denunciara ante la Síndica de Greuges las molestias por ruido procedentes del campo que comparten Atlètic Segre y Atlètic Lleida.

El estadio es compartido por tres clubes por primera vez

Esta temporada, por primera vez en su historia, el Camp d'Esports tiene más de un inquilino. Además del LleidaCF, el Atlètic Lleida y el AEM también utilizan sus instalaciones y disputan los partidos en su terreno de juego. Cabe recordar que el Atlètic Lleida y el Lleida alcanzaron un acuerdo por el que el primero se compromete a pagar 6.000 euros mensuales al segundo (60.000 para la temporada completa) en concepto de compensación para poder hacer uso del campo y colocar su propia publicidad. Además, también asume los costes de mantenimiento de las instalaciones, pagando al Lleida CF la cantidad correspondiente para ello, porque recae sobre él asumir el mantenimiento de la instalación. También el AEM alcanzó un acuerdo al no poder jugar sus partidos en su campo.