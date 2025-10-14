Bacardit dice que deja el AEM porque se ve “como una losa”

El ya exentrenador del AEM, Joan Bacardit, explicó ayer, tras presentar la dimisión el domingo, que tomó la decisión “porque no las estoy ayudando a ganar”. El técnico barcelonés firmó ayer la rescisión de su contrato y se despidió de las jugadoras en un emotivo encuentro. “Hay muy buena plantilla para llevar solamente dos puntos y me veía como una losa”, explicó en declaraciones a este diario. Bacardit acordó con el club su marcha después de la derrota del pasado sábado ante el Villarreal (1-2) que, después de seis jornadas, deja al AEM último con dos puntos y sin ganar ninguno de los seis partidos de Liga jugados. “Quiero ayudar a que ganen el primer partido y se puedan salvar y por eso decido dar un paso al lado”, añadió.

El club ha empezado a recibir propuestas de entrenadores pero, dado que la próxima semana hay parón por selecciones, ha decidido tomarse el proceso de encontrar sustituto con calma y en el partido que el equipo jugará el domingo en Oviedo la dirección la llevará el tándem formado por Miquel Seuma, segundo entrenador y Roger Lamesa, director deportivo.

Lamesa explicaba ayer que “estamos valorando si buscamos a alguien de fuera o subimos al primer equipo a la entrenadora del filial, Vero Moreno. Mientras acabamos de reestructurar el staff, sí que en Oviedo haremos tandem Seuma y yo junto con al analista Javier Zavala”.

Por su parte, Bacardit añadió que “a pesar de los resultados valoro mi paso por Lleida muy positivamente. Me he encontrado una ciudad implicada con el fútbol femenino y un club con mucha calidad humana. Estoy muy agradecido al club y a Roger Lamesa por el trato y las jugadoras”. Admitió que “me marcho triste porque no es lo que esperaba. El final es injusto porque merecemos más de lo que tenemos, pero el fútbol es así y a veces la pelota no quiere entrar cuando tendría que hacerlo”, concluyó.