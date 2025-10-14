Rosamari Carulla y Carlos Zoyo se imponen en la Cursa del Torró

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Cursa del Torró d'Agramunt reunió el domingo, en su 35 edición, a 450 atletas entre las diferentes propuestas de la organización, carreras de 10 y 5 kilómetros y también infantiles. En la distancia grande venció Rosamari Carulla (Altan Wear), con un tiempo de 40:22, mientras que la segunda posición fue para Noemí Aumedes (Xafatolls), con 41:25. Completó el podio Maite Farran (KM0 Ponent), que paró el crono en 41:40. La victoria en la categoría masculina fue para Carlos Zoyo (Independiente), que marcó 35:35, siendo segundo y tercero, respectivamente, Jose Do Prado (Ironwill Pro) con 36:00 y Jesús Sánchez (Facvac), con 36:19.

En la prueba de los 5 kilómetros venció Antonia Argilés (Almiramar), con 20:52, seguida de Karina Abatedaga (CA La Pobla de Segur), con 21:32 y M. Carme Altisent (CE LInyola), con 21:41. Por lo que respecta a la categoría masculina la victoria se la adjudicó Pol Carrera (CA Igualada) con 16:27, seguido de Marc Toda ((Ind.) con 17:22 y Albert Marsol (Escatxics) con 17:39.