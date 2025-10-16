De goleada en goleada

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ RoMA ❘ El Barcelona despertó a tiempo y goleó ayer (0-4) al Roma en la segunda jornada de la Liga de Campeones, en un duelo que dominó de principio a fin, aunque sufrió por momentos ante el orden defensivo y las contras del conjunto italiano. Así, el conjunto azulgrana mantiene la velocidad de crucero, después de golear al Bayern (7-1) en la jornada inaugural de la competición europeo y del contundente 0-6 liguero ante el Atlético de este domingo.

El partido comenzó de forma inmejorable: en el minuto 2, Brugts adelantó al Barça en la primera jugada de peligro. Sin embargo, el equipo de Pere Romeu perdió intensidad y, pese a monopolizar la posesión, no logró ampliar la ventaja antes del descanso. Baldi, la guardameta romana, salvó a las suyas con dos intervenciones ante Guijarro y Salma, mientras Kika rozó el segundo tanto azulgrana. La Roma, replegada y con Pilgrim como amenaza constante, generó peligro al contragolpe. En una ocasión, marcó pero su tanto fue anulado, y en otra, Cata Coll respondió con una gran parada para mantener el 1-0.

El segundo tiempo arrancó con tensión: Alexia falló un penalti y el Barça pudo pagar caro la falta de acierto. Pero la capitana se rehízo y lideró la reacción. Encontró a Salma en velocidad, y esta asistió a Kika, que desde fuera del área firmó el 0-2 en el minuto 58. El gol dio calma y abrió el camino. Poco después, Graham Hansen provocó otro penalti que Alexia transformó con precisión. En el tramo final, la propia Graham cerró la cuenta en el 90, con el 0-4 que cerraba el partido.