Balaguer presenta la 44 edición de la Cursa del Sant Crist

REDACCIÓ

Balaguer presentó ayer la edición 44 de la Cursa del Sant Crist, que mantiene el horario y el recorrido urbano de 5 kilómetros que estrenó en la última edición, con salida y llegada en el pabellón Molí de l'Esquerrà y que también cruzará el centro histórico y la plaza Mercadal, donde coincidirá con los actos de la Festa Major. La prueba está organizada por el Club Runner's Balaguer, en colaboración con el Área de Deportes de la Paeria.

