TENIS
Antoni Carreño, campeón del Mundo por equipos de +85 años
El tenista de Balaguer Antonio Carreño ha añadido un nuevo éxito a su extenso palmarés, al proclamarse Campeón del Mundo por equipos, con España, categoría de más de 86 años, en el Mundial que se ha celebrado recientemente en Croacia. En reconocimiente a este éxito, Carreño ha sido recibido en el ayuntamiento de Balaguer por la alcaldesa, Lorena González y la concejal de Deportes, Laia Vilardell, que le hicieron un obsequio institucional.