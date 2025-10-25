SEGRE

TENIS

Antoni Carreño, campeón del Mundo por equipos de +85 años

Antonio Carreño fue recibido en el ayuntamiento de Balaguer.

Antonio Carreño fue recibido en el ayuntamiento de Balaguer.

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El tenista de Balaguer Antonio Carreño ha añadido un nuevo éxito a su extenso palmarés, al proclamarse Campeón del Mundo por equipos, con España, categoría de más de 86 años, en el Mundial que se ha celebrado recientemente en Croacia. En reconocimiente a este éxito, Carreño ha sido recibido en el ayuntamiento de Balaguer por la alcaldesa, Lorena González y la concejal de Deportes, Laia Vilardell, que le hicieron un obsequio institucional.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking