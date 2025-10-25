El Vila-sana, tras la sanción, se la juega hoy ante el Palau

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana afronta esta noche (21.00) en su pabellón el primer duelo ante uno de los rivales directos por el título de la OK Liga, el Generali Palau, un duelo en el que las jugadoras que entrena Lluís Rodero no pueden permitirse el lujo de perder si no quieren descolgarse un poco más de la cabeza después de confirmarse este jueves la sanción por su alineación indebida en el partido frente al Bigues i Riells. La retirada de esos tres puntos –le han dado por perdido aquel partido por 10-0– ha hecho bajar a las del Pla d'Urgell hasta la séptima posición, a tres puntos de Fraga, Manlleu y Palau, que comparten la primera posición con tres puntos más.

Por su parte, el Alpicat viaja hasta Gijón para medirse esta tarde (19.15) a un Telecable también con urgencias, ya que las asturianas ya han cedido dos puntos inesperados –empataron la pasada jornada en Cerdanyola– y tampoco pueden permitirse más tropiezos. Las de Mats Zilken, en cambio, se miden al tercer equipo de la zona alta de forma seguida, después de perder ante Palau y Vila-sana, y lo hacen sin complejos y dispuestas a dar la campanada. “Lo que tenemos que intentar es hacerlo lo mejor posible, corregir las cosas que hemos hecho mal en anteriores partidos e intentar estar lo más cerca posible en el marcador por si suena la campana y podemos sacar algo positivo. Al final en hockey no hay nada imposible, aunque es cierto que el favorito es el Gijón”, señaló Zilken, que confía en que su equipo no baje los brazos si el marcador le es adverso. “Al principio de temporada ya les dije a las jugadoras que lo que no iba a aceptar es bajar los brazos y que nos marcan cinco y seis goles. Hay que intentar luchar siempre por amor propio y dignidad, y siempre te vas con mejores sensaciones cuando plantas caras y luchas hasta el final contra estos equipos”, añadió el técnico.

El Pons Lleida visita a un Shum en alza sin Sergi Duch

El Pons Lleida visita esta tarde (20.00) la pista del Shum Maçanet en busca de la tercera victoria de la temporada, la segunda consecutiva después de ganar el pasado domingo al Alcoi y romper una racha de tres partidos sin vencer. El equipo listado afrontará el partido sin Sergi Duch, lesionado ante los alicantinos en una rodilla y cuyo periodo de baja dependerá del resultado de la resonancia magnética a la que se sometió esta semana. Los dos equipos ya se vieron las caras en la pretemporada en la Lliga Catalana, un duelo saldado entonces con una amplia goleada de los leridanos por 6-2, un resultado que, a juicio de Edu Amat, no sirve de referencia. “El partido no se parecerá en nada al de la pretemporada, sobre todo porque jugamos en su pista. Venimos de ganar, pero ellos también en la pista del Caldes, lo que les habrá dado una moral muy alta, por eso tenemos que ir con respeto y humildad”, avisó el entrenador listado.