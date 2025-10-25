La Cursa aniversario de la UdL cita hoy a 1.100 atletas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Cursa Popular del 725 aniversario de la UdL reunirá hoy a 1.100 atletas, de los que el 53% son féminas. La prueba, organizada por el Consell de l'Estudiant, la Unitat d'Esports i el vicerrectorado de Cultura i Extensió Universitària, tiene un recorrido de 5 km con salida a las 10.00 ante la facultad de Derecho, Economía y Turismo. La organización presentó ayer las camisetas y explicaron que 680 atletas participarán en la modalidad popular.