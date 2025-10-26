Florenza brilla en el Vila-sana y firma cuatro goles sobre su exequipo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Aina Florenza lideró la goleada del Vila-sana sobre su anterior equipo, el Palau de Plegamans (5-0). Fichada el pasado verano para mejorar la capacidad goleadora del equipo del Pla d'Urgell, Florenza exhibió una de sus mayores virtudes, la eficacia ante puerta, para condenar a sus excompañeras. Marcó cuatro de los cinco goles del Vila-sana, que redondeó su gran triunfo con un tanto de Victòria Porta, ya recuperada de la lesión con la que regresó de la selección española tras proclamarse campeona de Europa.

En el primer partido tras la sanción que ha convertido el 0-11 en la pista del Bigues i Riells en una derrota por 10-0, por alineación indebida en aquel primer partido de Liga, el Vila-sana exibió, ante otro de los favoritos, su objetivo de llevarse la competición doméstica. Era un partido exigente, en una competición en la que, como ha comprobado, no cabe el despiste. Ni en la pista, ni fuera de ella.

Los dos equipos salieron a por todas, con ataques continuos ante las porterías rivales, y después de dos llegadas muy peligrosas del Palau de Plegamas, el Vila-sana puso sobre la pista “el factor Florenza”. Cazó una bola, encaró a Laura Vicente y marcó el 1-0 cuando solo habían pasado 3 minutos. El partido siguió eléctrico, con dos equipos buscando el gol. El Vila-sana, además de la capacidad ofensiva, volvió a demostrar que la portería la tiene muy bien cubierta. Ayer, Sandra Coelho fue un auténtico muro y lo paró todo.

Las ocasiones se sucedían y Aina Florenza repitió con el 2-0 en el 22 y un minuto más tarde firmaba el 3-0 con el que se llegó al descanso. El hat-trick se convirtió en un poker de goles con el 4-0 en el minuto 35. El Vila-sana sabía que se jugaba mucho y no se permitió ni un respiro. En el minuto 47 Victòria Porta marcaba el 5-0 que cerraba un partido brillante.