Bellpuig dedica una rúa a su campeón Adrià Monné

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Decenas de personas se concentraron ayer al mediodía en la zona deportiva de Bellpuig para recibir al piloto Adrià Monné, que recientemente se ha proclamado campeón de España de MX2, la segunda categoría de motocrós. Monné llegó montado en su moto y allí le esperaban más de medio centenar de motoristas más, haciendo rugir sus motores. Junto a ellos se dieron cita numerosos vecinos. El joven piloto saludó, uno por todo, a todos los motoristas que lo esperaban haciéndole el pasillo que merece todo campeón y, a continuación, se inició una rúa de celebración por diferentes calles de Bellpuig hasta llegar al ayuntamiento donde lo esperaba el alcalde, Jordi Estiarte, que destacó que “la recompensa al esfuerzo, a la sangre, al sudor y a las lágrimas, es poder celebrarlo con quien de verdad te quiere”.

Adrià Monné, de 20 años, llegó a la última cita del campeonato con una ventaja de 14 puntos respecto a su único perseguidor con opciones de arrebatrle el título, Oriol Oliver, y rentabilizó al máximo su ventaja en una prueba dominada de principio a fin por el gerundense, que se adjudicó ambas mangas, aunque al final no le sirvieron para desbancar al leridano del primer cajón del podio.

Monné culminó así hace una semana una temporada en la que la regularidad le dio la corona, ya que sumó más puntos que nadie, 314, pese a haber ganado menos mangas que el segundo clasificado. Oliver necesitaba ganar las dos pruebas y que el leridano pinchara, pero el de Bellpuig aguantó la presión y gracias a un tercer y quinto puestos se aseguró la primera corona de MX2, tras ser subcampeón el pasado año.

Este es el cuarto título estatal que conquista Adrià Monné a su exitoso palmarés. El joven piloto de Bellpuig ya se proclamó campeón de España de MX125 en 2021 y doble campeón de MX sub-18 dos años seguidos, en 2022 y 2023.