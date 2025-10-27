Buen punto del Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Balaguer sumó un punto al empatar en un partido difícil ante el Pirinaica (1-1). Los manresanos, que mantienen el mismo bloque del año pasado, son un equipo con mucha fortaleza física y pusieron en serios problemas al Balaguer. Pese a eso, los de Josete llevaron la iniciativa en el juego aunque la buena presión de los locales dificultó la salida del balón de los rojillos, que debieron buscar segundas jugadas para sorprender a la defensa. Así las cosas, el equilibrio y la igualdad en el juego y el marcador se mantuvieron y la primera parte finalizó con el empate inicial.

En la reanudación, un balón que venía de un rebote fue aprovechado por Alsina, que empalmó un potente disparo en el minuto 56 que se coló por la escuadra de la portería de Alburquerque (1-0). El Pirinaica, con jugadores de gran envergadura y potencia física, buscó el segundo, sobre todo con fuertes saques de banda que llegaban al área, y crearon algunos apuros a la defensa visitante. El Balaguer mantuvo el orden en defensa y en el minuto 75 una buena jugada personal de Guerau Coll acabó con el gol del empate (1-1). Hasta el final, ambos conjuntos buscaron la victoria, pero el marcador ya no se movió.

Con este empate, el Balaguer se sitúa en la novena plaza de la tabla clasificatoria, cinco puntos por encima de las plazas de descenso y a seis del liderato, que ahora ocupa el Turó Peira, y recibe la semana que viene al Sants.

El Alpicat se estrenó esta temporada en su pista con una derrota ante el Dominicos (1-5). El equipo de Rubén Fernández buscaba el primer triunfo tras haber perdido en la primera jornada 6-2 en la pista del Lloret, pero no pudo sumar en un duelo condicionado por los tempranos goles que encajó el equipo leridano. A los 6 minutos Gabriel Villares hizo el 0-1, cuatro minutos más tarde anotó el 0-2 Gonzalo Varela y en el 14, Tomás Villares firmó el 0-3 con el que se llegó al descanso. Nada más inicarse la segunda parte, Tomás Villares hizo el 0-4 que enfriaba cualquier esperanza local. Candamio hizo el 0-5 en el 35 y el tanto del Alpicat lo firmó Joshua Heinrichs en el 38.

“Hemos estado muy apáticos y nos ha faltado intensidad”, lamentaba el técnico a la conclusión del encuentro.