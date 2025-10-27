Subcampeón triunfal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Àlex Márquez (Ducati Gresini) celebró del mejor modo posible la consecución del subcampeonato de MotoGP, tras imponerse ayer en la carrera del Gran Premio de Malasia, antepenúltima cita del calendario, encabezando con mucha solidez un podio en el que estuvo acompañado por Pedro Acosta (KTM) y Joan Mir (Honda).

El de Cervera, que cerró el sábado con su segunda posición en el esprint la segunda plaza del campeonato por detrás de su hermano Marc, sumó su tercera victoria de la temporada tras las conseguidas en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Montmeló (Barcelona), y lo hizo de forma muy autoritaria.

Partiendo desde la segunda posición por detrás de Francesco Bagnaia (Ducati), Márquez acertó a coger la cabeza de la carrera en los primeros giros tras deshacerse de ‘Pecco’ y de Acosta y puso desde entonces un ritmo muy fuerte que fue inalcanzable para el resto de rivales.

El piloto leridano no soltó el liderato ni dejó que nadie se le acercase para ganar con mucha autoridad, con más de dos segundos y medio de ventaja, para certificar además el título de mejor equipo independiente para el Gresini Racing, que no tuvo un domingo completo por la caída de Fermín Aldeguer.

Por detrás, Bagnaia y Acosta mantenían un bonito duelo del que salía vencedor el italiano, pero el infortunio se le cruzó una vez más en esta aciaga temporada. A seis vueltas del final, el murciano le superaba y poco después haría lo propio un Joan Mir, que había salido desde la séptima plaza y que se aprovechó el abandono del de Turín por un pinchazo para completar el podio. Este ‘0’ le costó además el tercer puesto de la clasificación en beneficio de su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), que sólo pudo ser undécimo.

“A nivel de sensaciones, no estaba siendo un gran fin de semana. Tuvimos dos caídas el viernes y las sensaciones no eran perfectas, precisamente. Sin embargo, hoy hemos empleado una estrategia inteligente al hacer el adelantar a ‘Pecco al principio de carrera porque sabía que esa era la clave. Estoy muy contento, pero ahora mis pensamientos están con los pilotos de Moto3 (ver desglose). Tengo sensaciones encontradas y cruzo los dedos por ellos”, señaló Márquez tras la carrera.

El andaluz José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (KTM) sufrieron ayer un fuerte accidente durante la vuelta de formación de la carrera de Moto3, que obligó a que ambos fueran reanimados sobre la pista y posteriormente evacuados en helicóptero hasta un hospital.

El KTM Ajor informó de que Rueda estaba “despierto y alerta” y “con sospecha de fractura de mano y contusiones”. Sobre Dettwiler solo se informó que fue trasladado en estado grave y que “necesitará someterse a varias operaciones”. En Moto2, el brasileño residente en Alcarràs Diogo Moreira, ayer quinto, aprovechó la caída de su rival Manu González para colocarse líder del Mundial.