Ascenso del CN Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Natació Lleida consiguió el pasado domingo en Barcelona regresar a la Segunda división de la Copa Catalana de clubes tras quedar campeón de Tercera. Bajo la dirección técnica de Jose Rojano y Erika Espejo, el conjunto leridano estuvo formado por un grupo de nadadores que representan el pasado, presente y futuro del club: Bernat Lomero, Pepe Vendrell, Eric Rojano, Màxim Borras, Sergi Arjó, Teodoro Totev, Gerard Miret, Rafel Beltrán, Yago Farnell, Alan Lujano, Jordi López, Arnau Arjó, Olga Casanovas, Cinta Vilanova, Mireia Ramoneda, Txell Escoda, Mar Benito, Noa Pàmpols, Maria Pujol, Emma Rojano, Clàudia Mateu, Sara Mateu y Noa Palau.

“Este éxito no es fruto de un solo día, sino del trabajo constante, la dedicación y la pasión que el equipo mantiene en su día a día”, señalaron desde el club, satisfechos por el resultado y el crecimiento del grupo. “Hemos unido nadadores que han defendido nuestros colores durante años con jóvenes talentos llenos de ilusión. Juntos hemos demostrado qué significa competir, luchar y disfrutar de lo que hacemos”. Cabe recordar que el CN Lleida llegó a competir en la Primera división estatal, antesala de la máxima categoría.

Por su parte, el Club Inef Lleida, que ya ascendió el pasado año a esta Segunda División siendo el único equipo leridano presente en la categoría, finalizó en sexta posición. En una competición que reunió a 8 equipos –de los cuales los dos primeros lograban el ascenso y los dos últimos descendían–, Inef aseguró su permanencia por lo que el próximo año habrá dos clubes leridanos en la categoría.