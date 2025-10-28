Balaguer espera 800 inscripciones en la 13ª edición de la Cursa de la Dona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Balaguer presentó ayer la 13ª edición de la Cursa de la Dona, una cita que volverá a ser el acto central de la semana en contra de la violencia de género, el 23 de noviembre. La alcaldesa, Lorena González, la vicepresidenta del Consejo Comarcal de la Noguera, Maricel Segú, y representantes de las áreas de Igualdad y Deportes participaron en la presentación del evento, que espera repetir las 800 inscripciones de la última edición. Segú destacó que la jornada pretende “visibilizar las violencias de género y apoyar a las mujeres que las sufren o han sufrido”. Este año ya se han registrado unas cincuenta denuncias en la Noguera. La carrera mantiene su recorrido de 5 km y la organización recordó que también pueden participar hombres, siempre que acompañen a una mujer.