España se juega hoy en Suecia el pase a la final, amparada en el 4-0 de la ida

La selección española femenina se enfrenta hoy a Suecia en el estadio Gamla Ullevi de Goteborg (19.00, La 1) con el objetivo de sellar su pase a la final de la Liga de Naciones en un partido que debería ser un trámite y no complicarse. El equipo de Sonia Bermúdez tiene encarrilada la eliminatoria después de su incontestable victoria en Málaga por 4-0 gracias a sendos dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina que deja a la selección a un paso de la final del título que ganó en 2024.

En el primer partido con la seleccionadora al frente, España pasó por encima de Suecia, la tercera mejor del mundo según el ranking mundial y una selección a la que hace no mucho costaba ganar. Tras la lesión de Salma Paralluelo, que tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión antes de la media hora, Athenea del Castillo será la novedad en un equipo cuya alineación se espera que sea prácticamente que en la ida en La Rosaleda, con el cambio obligado de Salma, que sería sustituida por Claudia Pina.

Sonia Bermúdez aseguró ayer que el combinado estatal puede estar “mucho mejor”, pese al 4-0 de la ida, porque es un equipo que “quiere ganar todos los partidos” y piensa “en el presente”. Bermúdez recordó que se están “jugando el pase a una final”.