Cita con el cross en el Pla

Mollerussa se prepara para recibir el próximo 9 de noviembre a unos 500 atletas con motivo del 47º Cros Ciutat de Mollerussa–Memorial Josep Ignasi Culleré, una cita que este año acogerá además el Campeonato de Catalunya de Relevos Mixtos. El evento, organizado por la Associació Atlètica Xafatolls, es el único cross federado que se celebra en las comarcas leridanas, y servirá también como clasificatorio para el Campeonato de España de Cross por Autonomías, previsto para el 25 de enero en Almodóvar del Río (Córdoba). La presentación del evento se llevó a cabo ayer en el ayuntamiento de Mollerussa, con la participación del alcalde Marc Solsona, la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA), Mercè Rosich, el presidente del club Xafatolls, Xavi Puigredón, y el director técnico de la prueba, Fran Carrillo.

Durante el acto, Solsona destacó la larga tradición atlética de Mollerussa y subrayó el impulso que ha vivido el deporte local gracias a la creación de una pista de atletismo y del complejo de la Serra. “El trabajo constante de la Associació Atlètica Xafatolls ha consolidado a la ciudad como referente en el atletismo catalán”, afirmó el alcalde. También recordó que esta será la quinta ocasión en que el Cross Culleré acoge una prueba del Campeonato de Catalunya, después de haber sido sede de las modalidades de cross corto, cross por clubes y relevos mixtos en 2021. Por su parte, Rosich elogió la labor del club y del consistorio, destacando que llegar a la 47ª edición demuestra “una apuesta firme por esta disciplina” y ofrece “todas las garantías de éxito organizativo”.

La jornada comenzará a las 9.15 y se desarrollará entre la pista de atletismo municipal, la zona de hípica y la parte alta del circuito de autocross, donde se habilitarán tres recorridos de 1.500, 1.100 y 700 metros adaptados a las distintas categorías. Las inscripciones para los deportistas federados estarán abiertas hasta el 5 de noviembre, y toda la información detallada y el reglamento se pueden consultar en la web oficial: www.mollerussa.cat/cros.