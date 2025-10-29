Dani Alves reaparece como predicador evangélico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dani Alves ha iniciado una nueva etapa como predicador evangélico tras su absolución por agresión sexual y su salida de prisión el pasado año. El exfutbolista brasileño, de 42 años, participó este fin de semana en el tercer congreso de jóvenes de la Iglesia Elim de Girona, donde ofreció un testimonio religioso en el que relató su proceso de conversión y su “pacto con Dios” durante los 14 meses que pasó en prisión.

Ante cientos de asistentes, el exjugador explicó que la fe le permitió superar uno de los periodos más difíciles de su vida. “Hay que tener fe, yo soy la prueba de eso. Lo que Dios promete, lo cumple. Yo hice un pacto con él”, declaró durante su intervención, en la que combinó reflexiones personales y citas bíblicas. Su participación fue difundida a través de las redes sociales de la iglesia y del propio Alves, que desde hace meses comparte mensajes de contenido espiritual con sus más de 35.000 seguidores.

El exdefensor del FC Barcelona ha encontrado en la religión evangélica un nuevo enfoque vital tras el proceso judicial que empezó en 2022, cuando fue acusado de agresión sexual. En febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló la condena que pesaba sobre él por agresión sexual y el caso se cerró con su absolución definitiva.

La comunidad a la que se ha unido, vinculada al Ministerio Jimmy Swaggart, sigue las enseñanzas del predicador estadounidense homónimo, una de las figuras más influyentes del televangelismo en los años setenta y ochenta. El movimiento defiende una visión pentecostal del cristianismo basada en la salvación y la vida espiritual.

En el plano personal, Alves también ha retomado su relación con la modelo canaria Joana Sanz, con quien estuvo al borde del divorcio durante el proceso judicial. La pareja celebró recientemente el nacimiento de su primera hija en común. Alejado del fútbol profesional, el brasileño mantiene un perfil público centrado en la fe y en la reconstrucción personal tras su etapa más controvertida.