Gabri: "Queremos competir, vaciarnos en el campo y disfrutar la experiencia"

El Atlètic Lleida afronta este jueves (21.00) en el Camp d'Esports el partido más especial de su joven historia. El equipo leridano recibirá al RCD Espanyol, de Primera División, en la primera ronda de la Copa del Rey, y su técnico, Gabri García, explicó ayer en la rueda de prensa previa que "queremos competir, vaciarnos en el campo y disfrutar la experiencia de este partido con nuestra gente".

De hecho, el entrenador enfatizó que para el club "es un orgullo" medirse a un rival como el Espanyol, a quien aprovechó para felicitar por su 125 aniversario, y señaló que el objetivo de su equipo es "mantener el partido vivo el mayor tiempo posible, que haya emoción, que el público disfrute".

“Ojalá podamos llenar el Camp d’Esports y hacer que todos lo pasen bien. Es un partido muy bueno para el club y para la ciudad. Su visita ha animado a la gente de Lleida y también a muchos aficionados 'pericos' a venir", añadió el técnico. De hecho, el club ya ha vendido 4.000 entradas para el choque y, confía en alcanzar los 6.000 espectadores, porque los 2.900 abonados tienen la entrada gratuita.

Gabri explicó que el equipo ha preparado el encuentro con la misma seriedad que cualquier otro: “Hemos analizado al Espanyol como hacemos con todos los rivales, detectando virtudes y buscando algún punto débil, aunque este año cuesta encontrárselos porque son un equipo muy sólido”, que actualmente ocupa la quinta posición en la tabla, después de dos victorias seguidas que sirvieron para firmar el tercer mejor arranque liguero de su historia tras 10 jornadas y la mejor de este siglo, con 18 puntos.

Además, también elogió al técnico blanquiazul, Manolo González, de quien destacó el conocimiento de la Segunda RFEF y también apuntó que "conociéndolo, dudo de que vengan relajados, al contrario. Tienen una plantilla muy compensada y todos sus jugadores querrán aprovechar la oportunidad”.

El entrenador también habló de la gestión física de sus futbolistas: “Todos quieren jugar, es lógico, pero pondremos a los que estén mejor física y mentalmente. Saldremos con el mejor once posible”. También admitió que "tratamos de gestionar el cansancio de la mejor forma, porque es un factor que se está notando, pero es verdad que ha ido bien tener esta semana especial, porque después de cómo fue el partido en Barbastro, podría haber sido una semana más dura".

Para concluir, el entrenador de Sallent admitió que la decisión en la portería será la “más difícil” de todo el once. “Pau Torres es el capitán y jugar contra un Primera es algo especial, pero Marc Arnau ha hecho toda la Copa y ha rendido muy bien. Lo decidiremos antes del partido, buscando lo mejor para el equipo”, explicó.