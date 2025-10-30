Ejim: “Las claves son la defensa y la mentalidad”

El Hiopos Lleida vive un arranque de temporada ilusionante, con un balance de tres victorias y una sola derrota, y en el vestuario se respira un optimismo moderado. Uno de sus referentes, Melvin Ejim, subrayaba ayer la importancia del trabajo colectivo como base del éxito. “La clave es la defensa y nuestra mentalidad en la pista como equipo”, afirma el canadiense, que reconoce también que el ambiente en el vestuario es otra de las explicaciones. “El ambiente dentro del equipo es genial y estamos muy contentos con este primer mes de competición, que ha sido muy bueno. Ahora tenemos que hacer que el segundo mes también lo sea y sigamos construyendo sobre lo que ya tenemos”, apuntó.

El canadiense también quiso poner en valor la aportación de John Shurna, una de las piezas importantes en la rotación de Gerard Encuentra que ante el Granada ya empezó a dejar constancia de su calidad tras superar la lesión. “John es un gran jugador para nosotros, aporta muchas cosas distintas al equipo: energía, capacidad para anotar, y cada vez que está en la pista nos sentimos bien”, explicó.

Por su parte, Shurna, perfecto conocedor de la Liga ACB, avisó que “la temporada es larga, pero obviamente es mejor empezar así. Tenemos que seguir mejorando porque es una Liga muy difícil. Hay que mantenerse concentrado en cada partido y mejorar cada día, porque si no estás preparado, puedes ganar al mejor o perder con el último de la tabla. Tienes que asegurar dar el cien por cien siempre”, dijo el pívot estadounidense, que destacó a la afición del Barris Nord. “Tener un buen apoyo en casa ha sido increíble, dándonos ese chute extra de energía, pero también estamos jugando como un equipo, aprendiendo los unos de los otros”, comentó.

La francesa Clara Mertz regresa al Robles para suplir a Herasymenko

El Robles Lleida anunció ayer la contratación de la ala-pívot francesa Clara Mertz hasta final de temporada en sustitución de la ucraniana Anastasiia Herasymenko, que el lunes rescindió contrato. Será la segunda etapa de la gala en el Força Lleida, equipo que defendió la temporada pasada con buenos números. Mertz comenzó la pretemporada en el Santfeliuenc, de Liga Challenge, pero antes de comenzar la Liga fichó por el Peja 03 de Kósovo, donde apenas jugaba.

El Nucli Bordeus completó ayer el cuarto autocar para Badalona

El Hiopos Lleida estará arropado este próximo domingo en el Olímpic de Badalona por un millar de aficionados, un número similar al que ya acudió el año pasado al partido frente al Joventut. Una parte importante de seguidores serán miembros de la peña Nucli Bordeus, que ayer completó el cuarto y último autocar fletado para la ocasión, después de que se agotaran las treinta plazas que quedaban por vender.

En el plano personal, Gyorgy Golomán sigue entre algodones debido al esguince de tobillo que se hizo durante la primera parte frene al Granada.