Moreno recae de su lesión

Claudia Moreno se dispone a lanzar a portería ante el Granollers en el partido en el que se lesionó.

La jugadora del Lleida Handbol Claudia Moreno se ha resentido de su lesión en el hombro izquierdo que se produjo en la pretemporada cuando el equipo leridano disputó la final de la Supercopa de Catalunya ante el Granollers, y está pendiente de que los resultados de las pruebas médicas desvelen si debe pasar o no por el quirófano.

Moreno, que ha sido el fichaje estrella del Lleida Handbol en su debut en División de Honor Oro por haber llegado desde el Club Balonmano Aula Valladolid de la Liga Guerreras Iberdrola, reapareció el pasado día 21 en el partido ante el Mislata donde apenas pudo jugar unos minutos. La lateral murciana, de 20 años, continúa sintiendo molestias y este martes se le practicó una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión. En los próximos días se sabrá si debe operarse o no y, en función de cual sea el diagnóstico y el periodo de baja estimado, el club podría plantearse incorporar un refuerzo, algo complicado y no solo por el tema económico.

El técnico del Lleida Handbol, Iban Raigal, reconocía ayer que siente “frustración” al ver que Claudia Moreno no acaba de recuperarse. “Era el fichaje que debía aportar un plus al equipo y no la podemos utilizar. Sabe mal, claro, y es algo frustrante”, declaró Raigal, que prefiere ser prudente sobre qué hará en el caso de que la baja fuera de larga duración. “Tenemos una plantilla corta, es cierto, pero vamos a ver primero los resultados de la resonancia. Evidentemente si nos dijeran que no podemos contar con ella por ejemplo hasta abril, pues podríamos plantearnos incorporar una jugadora pero será complicado. Vamos a esperar”, dijo el técnico leridano.

Raigal comprende también a la joven jugadora, que “venía con muchas ganas aquí para reivindicarse porque en Valladolid no había tenido en la máxima categoría los minutos que necesitaba para seguir progresando”.

El Lleida Handbol recibe este sábado en la quinta jornada la visita del Schar Zaragoza (18.30), que solo ha ganado un partido.