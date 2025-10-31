El Atlètic Lleida lleva al límite al Espanyol en un histórico en Copa que reúne a 8.000 espectadores en el Camp d’Esports

El Atlètic Lleida firmó ayer un magnífico debut en la Copa del Rey, compitiendo sin complejos ante el Espanyol, de Primera División, que sufrió para llevarse la eliminatoria (1-2), pero superó al conjunto leridano con dos goles de Kike, uno en el arranque de cada mitad. Los de Gabri llegaron a empatar y mantuvieron en vilo durante los 90 minutos a un Camp d'Esports que reunió a 8.044 espectadores para disfrutar un choque que se fue tensando y ofreció mucha más igualdad de la que marcan las categorías que distancian a ambos equipos.

Con las gradas aún llenándose para que el estadio ofreciera una gran imagen, llegó el primer jarro de agua fría, en forma de penalti por unas manos inexistentes de Campins. Kike García resolvió la pena máxima con la frialdad de un guerrero bregado en mil batallas para adelantar a los suyos (0-1). Pero su aplomo contrastó con el del debutante Fortuño en el área contraria. El joven portero se comió un remate muy llovido de Boris a la salida de un córner y dejó el balón muerto a centímetros de la portería para que Aldo One igualara a los seis minutos (1-1).

Imatge panoràmica de l’atapeïda grada de tribuna.INGRID SEGURA

Imatge panoràmica de l’atapeïda grada de lateral.INGRID SEGURA

El frenesí inicial dio paso a un tramo de menor ritmo y control del balón del equipo de Manolo González, que solo logró avisar en tímidos intentos de Terrats y Rubio, este a la salida de un córner, hasta el ecuador del primer tiempo. Un par de acciones de pura exuberancia física de Moró Sidibé y Soule animaron al público y espolearon a los leridanos para sacudirse del dominio visitante.

El Atlètic Lleida presionaba bien arriba, evitando que los visitantes sacaran el balón jugado, pero dejaba mucho espacio a la espalda de la defensa. Así, en uno de los pocos balones largos exitosos del Espanyol, Koleosho se fue solo hacia el área de Pau Torres, pero Campins apareció providencial para evitar el remate y mantener la igualdad merecida hasta el descanso, tras unos 45 de gran nivel de los de Gabri.

Pero si en el arranque del primer tiempo no dio tiempo a sentarse para ver el gol de Kike, en el segundo dio aún menos, porque apenas 30 segundos después del saque inicial, el delantero blanquiazul culminó con la cabeza un gran centro de Omar para establecer el 1-2. El Atlètic Lleida trató de volver a resarcirse y, aunque no conseguía concretar ocasiones, el partido se fue tensando más y más, con surrealistas intercambios de cánticos. El fondo ‘perico’ gritó en repatidas ocasiones ‘Puta Barça’, lo que despertaba sonoras pitadas de la afición leridana, que empezó a calentarse de verdad.

Se alcanzó el último cuarto de hora y el Atlètic Lleida mantenía vivas sus opciones ante un Espanyol más pragmático, pero que no podía controlar el partido y acabó encerrado en su área. Moró incluso rozó el 2-2 en el 85, con un zurdazo que lamió el larguero, pero la energía del conjunto leridano, que acumuló muchos hombres de ataque, se agotó antes de entrar en el añadido y no pudo culminar su magnífica actuación con un gol que hubiera forzado la prórroga.

Los Primeras no se dejan sorprender

El Levante tuvo que sudar ante el Orihuela (3-4), el Celta encontró oposición ante el Puerto de Vega (0-2) y el Espanyol también sufrió ante el Atlètic Lleida (1-2), mientras que el Betis y el Alavés golearon al Palma del Río (1-7) y al Getxo (0-7).