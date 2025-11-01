Campaña para promover la convivencia entre los clubes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria impusa la campaña "Fer equip” con el fin de promover la convivencia y el civismo entre los clubes, una iniciativa que forma parte del Pacte per la Convivència i el Civisme i la Carta de Valors con el que el ayuntamiento quiere consolidar Lleida como una ciudad referente en valores. Se han adherido Força lleida, AEM, Lleida Handbol, Atlètic Lleida, At. Segre, Balàfia Vòlei, Llista, UE Bordeta, UE Gardeny, Cecell, Futsal Lleida, CF Pardinyes y UE Balàfia.