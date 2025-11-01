El Spotify Camp Nou abrirá el día 7 con 23.000 espectadores

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El nuevo Spotify Camp Nou abrirá por primera vez las puertas en un entrenamiento abierto al público, el próximo viernes 7 de noviembre, con un aforo de 23.000 espectadores para, por un lado, recaudar fondos benéficos y, sobre todo, poner en escena la operativa del nuevo feudo de cara a poder jugar por primera vez un partido oficial en próximas fechas.

La venta de entradas se activó ayer y durante las primeras 48 horas será exclusiva para socios y socias. El precio de las entradas será de 5 euros para socios y socias y de 10 euros para el público general. Toda la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça.

El entrenamiento servirá como “test técnico y operativo” para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos en el marco del proceso de “reapertura progresiva” del estadio, porque el club quiere estrenar el estadio de forma oficial una vez tenga la licencia para albergar a 45.000 espectadores.

Por otra parte, el Barça aspira a albergar la final de la Liga de Campeones de 2029 en un Spotify Camp Nou que, para entonces, estaría acabado del todo con una capacidad de unos 105.000 espectadores. El antiguo Camp Nou ya acogió las finales de la Copa de Europa en 1989 y 1999.

En otro orden de cosas, ante la elevada demanda de solicitudes para acompañar al equipo el día 25 en Stamford Bridge, el Barça ha sorteado entre sus socios las 1.389 entradas que tiene disponibles para el partido.