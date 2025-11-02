El Balàfia Vòlei sufre una contundente derrota en casa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vòlei sufrió ayer una dura derrota por 0-3 en casa ante el Cratevo Vòlei Arenys. Los leridanos no estuvieron acertados y el rival lo supo aprovechar para imponerse con contundencia por 18-25 en el primero parcial, 16-25 en el segundo y 13-25 en el tercero.

El equipo leridano empezó el partido muy concentrado y jugando de tú a tú contra el sexto clasificado, con marcadores muy igualados hasta mediados del siete. Igual que en el segundo siete, el equipo local aguantó los tanteos en el equipo contrario. Sin embargo, después, encadenaron muchos errores no forzados, lo cual permitió que lo Arenys se fuera en el marcador y se llevara los dos primeros sets. El tercero fue claramente de color rival, con un Balàfia muy tocado, sin encontrar los recursos necesarios para remontar.