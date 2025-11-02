El Alpicat cae en casa ante un Igualada superior

Una acción del partido de ayer entre el Alpicat y el Igualada. - IRIS SOLÀ

Publicado por IRIS SOLÀ Creado: Actualizado:

El Alpicat perdió ayer 0-2 ante el Igualada, un equipo que se mostró superior a los del Segrià, en un partido en el que el local Unai sufrió una caída en la segunda parte, por la que fue trasladado a un centro hospitalario, aunque pudo salir del terreno de juego por su propio pie. El Igualada se adelantó con un gol de Marcel en el minuto 31 y sentenció en el tiempo añadido con el 0-2 de Franc (109').

Hoy se disputan los partidos entre Balaguer-Sants (12.00), Ripollet-Borges (12.00) y Tàrrega-Cubelles (17.00).