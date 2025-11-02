“Generamos como para no perder”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tras el partido, el técnico interino del AEM, Roger Lamesa, felicitó a su rival por la victoria, y aseguró que “hemos sido capaces de generar ocasiones que en los minutos iniciales del partido son difíciles de encontrar. Es cierto que el Betis nos supera en un par de ocasiones, nos asusta un poco y decidimos poner un bloque medio. Una decisión que no fue la acertada, pero que con los reajustes de la segunda mitad el equipo estuvo bien y generó las ocasiones para, como mínimo, no perder”.

Lamesa indicó también que “se nos queda un regusto con el que necesitamos ir a Albacete y competir. Las sensaciones son de que merecíamos anotar, no lo hemos hecho y el rival, en un balón parado, sí lo ha hecho”, remarcó. Sobre las polémicas arbitrales, el técnico leridano no quiso entrar en valoraciones muy detalladas, destacando que “si las árbitras no han visto penalti, adelante”. No obstante, remarcó que “hay dos o tres acciones de córner que tiene que haber atención. Los penaltis son rápidos y hasta yo he dudado, pero hay ocasiones que te acaban lastrando”, añadió.

Por otro lado, Vero Herrera, quien regresó tras una lesión, destacó que la derrota “es un golpe bastante duro. El equipo merecía mucho más y al final se nos va con una acción de balón parado”. Asimismo, la zaguera apuntó que el equipo “quiere sumar”. “Las sensaciones del partido son positivas. Solo nos falta finalizar y encontrar el camino del gol porque generamos muchas ocasiones, pero somos capaces de concretarlas”, sentenció.