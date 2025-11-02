El Hiopos Lleida cae en el último cuarto en Badalona (82-68)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha caído por 82-68 en el Olímpico de Badalona, en un partido donde el equipo local ha mostrado una clara superioridad desde el inicio. Con este triunfo, los badaloneses consolidan su posición a la clasificación y los leridanos continúan con un balance positivo de 3-1.

Los verdinegros han contado con una excelente actuación de Corey Hunt como referente ofensivo, quien ha liderado el equipo con 24 puntos, 3 rebotes y 3 recuperaciones, consiguiendo una valoración total de 30. También ha destacado Ludde Håkanson, que ha aportado 20 puntos con uno impresionante 75% de acierto en tiros de 2 y un 50% en triples, sin fallar ningún tiro libre.

El dominio al rebote ha sido clave para los badaloneses, que han capturado 39 rebotes frente los 40 del Lleida, pero han mostrado más eficacia en momentos decisivos. El Joventut ha aprovechado sus tiros exteriores con un 41% de acierto desde el perímetro, anotando 12 triples de 29 intentos.

Por parte del Lleida, Caleb Agada ha sido el máximo anotador con 13 puntos, seguido de Melvin Ejim y James Batemon, ambos con 11 puntos. Sin embargo, el equipo leridano ha sufrido especialmente desde el perímetro, con sólo un 21% de acierto en triples (6 de 29), hecho que ha disminuido considerablemente sus opciones.

Con 8.124 espectadores en el pabellón, el ambiente ha sido inmejorable para vivir un partidazo con más de un millar de aficionados burdeos desplazados a Badalona. El Hiopos Lleida ha pagado caro el parcial final de 19-5 cuando el partido estaba empatado en 63 a falta de seis minutos, los locales han subido la dureza y los de Encuentra no han estado al nivel de los primeros 34 minutos. La próxima semana el Hiopos Lleida recibe en el Baskonia en el Barris Nord.