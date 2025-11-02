El Lleida consigue un punto ‘in extremis’ contra el Cerdanyola (2-2)

Publicado por JAUME SERRET Creado: Actualizado:

El equipo de Cortés ha conseguido rascar un punto en un partido en que no ha sabido llevar el ritmo del juego en ningún momento. Montalbán ha marcado el primero por los locales al 26 y el Lleida ha sabido reaccionar justo antes de acabar la primera mitad con un golazo de Russo desde fuera del área. La segunda parte ha empezado con el segundo de Montalbán y, minutos más tarde, el Lleida sufría la expulsión de Magno. Con diez jugadores, yendo por debajo del marcador y con pocas esperanzas, Boaz ha marcado un gol a la épica al 92, después de rematar una centrada de córner, que ha dado un punto a los leridanos.

El Lleida ha empatado en 2 en los últimos minutos al Municipal de las Fontetes en dónde los de Cortés han presentado principalmente un bloque bajo, mientras que el Cerdanyola ha llevado a cabo algunas llegadas sin peligro. Al Lleida le ha costado despertarse, ya que le han cogido las espaldas con facilidad y ha tenido problemas para atravesar la línea del medio del campo.

Los leridanos han tenido cada vez más dificultades para tener el control delante de unos cerdanyolencs que han ido haciéndose con el ritmo del partido. Los de Cortés han realizado una primera mitad realmente mala, hasta que en el minuto 26, Abde y Montalbán han firmado una jugada combinada en la cual el 19 de los locales ha recortado delante de Boaz y ha marcado el primero para los del Vallès Occidental. Para acabar de rematarlo, Putxi ha sido sustituido por lesión y ha entrado en su lugar Magno. Cortés se ha visto obligado a cambiar el sistema a un 4-4-2.

Antes de acabarse la primera mitad, en varios metros de la frontal, Pau Russo ha tirado una cañería en una jugada aislada en qué el ex del Reus ha enviado la pelota en el fondo de la red que ha defendido Baño. Los de Cortés han ido al descanso con una brizna de esperanza.

Sin embargo, tan sólo empezar la segunda parte, el mismo Montalbán ha puesto el 2 en 1 en el marcador que ha dejado helada a la plantilla de Cortés. Un Lleida desorientado en el campo, ha sabido reaccionar con un chute de Russo en el palo. No obstante, la suerte no ha sonreído a los leridanos, ya que en el 64, Fran Magno ha sido expulsado por doble amarillo. Los locales han tenido todavía más superioridad en juego ante los visitantes, a quien le ha afectado a la expulsión del 23 leridano. Para acabar de arreglarlo, Putxi, en una protesta por un cambio no efectuado cuando el Lleida quería, Mohamed Tabiza, el árbitro del partido, ha expulsado con tarjeta roja al 10 leridano, a quien ha acabado viendo el partido lesionado fuera del terreno de juego.

De manera épica, con diez y sin esperanzas, una centrada de córner ha sido rematada por Boaz, quienes han puesto el 2 en 2 en el marcador y han dado el tercer empate de la temporada a los de Cortés, que se marchan de Cerdanyola con un punto. En la última, sin embargo, Marco Gil ha tenido el empate después de una mala salida de Satoca. El número 11 de los locales ha fallado un gol en portería vacía y no ha podido dar los tres puntos a los suyos.

Los de Cortés suman su tercer empate liga, a pesar de no conocer todavía la victoria. El Cerdanyola sale del descenso, empatado en puntos con la Europa B. El Lleida, a pesar del punto conseguido, todavía es colista con 3 puntos, por debajo del Mollerussa, con cinco. Los leridanos se marchan del partido que, tal como cita Cortés, “Este punto tiene que servir de impulso”. El equipo recibirá el domingo que viene a las 18:00 h en la Montañesa.