El Lleida y el Mollerussa buscan cambiar la dinámica fuera de casa

El Lleida y el Mollerussa disputan hoy nuevos compromisos a domicilio. El Lleida visita el Cerdanyola (12.00/Lleida en Joc) con la ambición de cambiar la dinámica. El técnico, Jordi Cortés, destacó la importancia de conseguir un primer triunfo “para ganar tranquilidad y autoconfianza”.

Cortés también dijo sobre el campo de Les Fontetes, con un terreno de juego de pequeñas dimensiones, que “tendremos que adaptarnos rápido para sacar alguna cosa positiva”, antes de un partido en el cual Toni Escobedo apunta a estar disponible, y para el cual Jaume Viladegut, y Guido Ratto, con molestias, son baja.

Por su parte, el Mollerussa buscará este mediodía en el Municipal de Ca n'Anglada contra el San Cristóbal (12.00/Lleida en Joc) la primera victoria del curso. Su entrenador, Kiku Parcerisas, reconoció que “queremos ganar para sacarnos la losa. A partir de este primer triunfo, también creo que el equipo irá a mejor”. “Será un partido complicado, y tendremos que sacar nuestra mejor versión”, dijo el técnico del Mollerussa, que hoy no podrá contar con Guillem Porta, por sanción.