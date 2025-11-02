Sin suerte en casa

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

No hubo manera. El AEM lo intentó de todos los modos posibles, pero su desacierto de cara a puerta fue definitivo (0-1). Las leridanas estrellaron dos balones en el travesaño, desperdiciaron un par de unos contra uno y fueron incapaces de materializar los múltiples acercamientos que generaron. Su rival, en cambio, supo castigarlas, y mucho, con un tanto a balón parado de María Ruiz que fue definitivo. El 0-1 se reflejaba al término de los 90 minutos en el marcador de un Camp d'Esports que está siendo un suplicio para los equipos leridanos esta temporada. Pues, tan solo el Atlètic Lleida, con una victoria en Liga ante el Barça B (3-2) y tres triunfos en Copa Federación, ha sido capaz de ganar en el centenario estadio.

Las leridanas, por su parte, aún no han ganado en casa. De sus cinco partidos disputados, han perdido tres y han empatado dos. Ante el Betis volvió a verse una tónica que está lastrando mucho a las aemistas, que son capaces de dominar y generar, pero no están consiguiendo transformar su juego en goles.

En el partido, el AEM, entrenado aún por el interino Roger Lamesa, saltó al terreno de juego lleno de energía en busca de recortar distancias con su rival y tener la oportunidad de salir del descenso. Las leridanas, que exhibieron camisetas en apoyo de la lesionada Paula Rojas, volvieron del parón de selecciones con el objetivo de repetir el desenlace de la jornada anterior, en el que consiguieron su primer triunfo del curso en Liga ante el Oviedo (0-1). No obstante, a diferencia que en El Requexón, donde la victoria llegó tras un tanto de Carlota en el último minuto, las del Segrià querían verse dominadoras desde el comienzo, y lo consiguieron. En los primeros minutos, la asfixiante presión local fue muy efectiva ante un Betis que no podía ni asomarse al campo rival. Así, con robos en zonas comprometidas y mucha propuesta con balón, llegaron las primeras ocasiones. La más clara fue de Evelyn en el minuto 9 que, sola ante Paula Vizoso, no encontró portería.

Con el discurrir de los minutos, la intensidad bajó y el AEM dio un paso atrás para protegerse. Las andaluzas lo notaron y apretaron, aunque no tuvieron ocasiones manifiestas. La más clara fue de Zouhir, la atacante más activa del Betis, que fue incapaz de marcar a pesar de que Lucía Alba estaba fuera de zona. Así, se llegó al descanso con empate a cero (0-0).

En la reanudación, el choque siguió muy igualado, igual que en los instantes finales del primer tiempo. El primero en avisar fue el Betis con un disparo muy forzado de Santaliestra, sin peligro para Lucía Alba. Luego respondieron las locales con una triple ocasión que ni María Lara, ni Cintia, ni Ransanz pudieron materializar. En el 60, Santaliestra tuvo la más clara de su equipo, pero Lucía Alba mantenía el empate tras una magnífica parada. No obstante, no pudo hacer nada para evitar que en el minuto 69, María Ruiz abriera el marcador con un gran cabezazo. La extremo del Betis recibió una peinada de Gómez en el segundo palo que envió al fondo de la portería del Gol Norte. Jarro de agua fría para un AEM al que se le escapaba el partido.

Aun así, tras el gol, todo fue carácter e ímpetu. Las locales pasaron a formar con un 3-4-1-2 y se volcaron al ataque. La mejor ocasión llegó en el 82, cuando Noe embocó un misil desde la frontal que se estrelló en el travesaño y se fue tras pasearse por la línea de gol. Luego, las leridanas pidieron un penalti por mano de Zouhin que la arbitra no señaló. Volvía a irse al limbo la oportunidad de empatar. Pese a los contratiempos, el equipo leridano siguió insistiendo. En el 85, Vero envió otro remate al travesaño y en el 90, se volvía a pedir un penalti, esta vez sobre Carlota. En ningún caso la suerte cayó a favor de las locales que no pudieron evitar la derrota ante un Betis más efectivo que volvió a demostrar que, en esto del fútbol, el gol lo termina rigiendo todo (0-1).