Triunfo sólido del Vila-sana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana sigue mostrando la solidez de su candidatura al título de Liga y, si hace una jornada goleó 5-0 al Palau de Plegamans, ayer se impuso por 3-0 a otro de los favoritos, el Telecable Gijón, sumando así tres puntos de gran valor y dejando, una jornada más, su puerta a cero. El equipo que entrena Lluís Rodero sería líder en solitario de no ser por el error en la primera jornada de Liga, en la que por culpa de una alineación indebida, el triunfo por 0-11 en la pista del Bigues i Riells se transformó, tras la sanción del Comité de Competición, en un 10-0 en contra. En los otros cuatro partidos disputados, no ha encajado ningún gol.

El equipo, además de dolido por aquel fallo, sabe que su margen de error es mínimo, aunque una de las plazas de play off es suya, salvo nuevos tripiezos. Ayer volvió a salir muy fuerte a pista, buscando ponerse por delante cuanto antes y lo logró gracias a la eficacia de Aina Florenza. Fichada por su gran capacidad goleadora, la jugadora solo necesitó tres minutos para poner el 1-0 en el marcador. En el minuto 7 fue la capitana, Maria Porta, la que vio puerta para situar el 2-0 en el marcador, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte el equipo siguió mostrando una enorme solidez defensiva, con Sandra Coelho convertida de nuevo en un muro inexpugnable y con un juego vistoso entre dos equipos que buscaban el gol. Fue de nuevo el Vila-sana quien movió el marcador. El 3-0 lo firmó la joven Elsa Salvañà en el minuto 41, certificando tres puntos de un enorme valor, material y moral.

Tras el partido, el técnico, Lluís Rodero, dijo sentirse “muy satisfecho” por la victoria. “No ha sido nuestro mejor partido, pero hemos sabido sufrir cuando ha tocado y hemos sabido estar en la pista”, explicó. “En la segunda parte hemos mejorado en ataque y felicito a todo el equipo por el gran trabajo que han hecho”, valoró.

Añadió que “ha sido un partido igualado, pero esta temporada tenemos más olfato goleador y lo estamos demostrando, aunque también hay mucho sacrificio defensivo. Tenemos tres porteras que están a un nivel muy alto y esto nos da mucha seguridad”. Sobre el hecho de haber ganado a un rival directo, advirtió de que todos los partidos son de gran exigencia. “En cada partido están en juego tres puntos muy importantes. Va bien para saber dónde estamos, porque solo hace un mes que estamos entrenando todas juntas”, recordó. El próximo partido será en Manlleu.

El Alpicat recibe al Manlleu, otro rival de la zona alta

El Alpicat afronta hoy un nuevo compromiso complicado en este inicio de la competición liguera, en el que se está midiendo cada jornada a equipos que optan al título. El equipo que entrena Mats Zilken recibe hoy el Manlleu (12.30), segundo clasificado, con la necesidad de empezar a sumar puntos, ya que ha saldado con derrota los cuatro primeros partidos de la Liga en su regreso a la máxima categoría del hockey femenino estatal. El Alpicat solo ha marcado tres goles tras perder ante Cerdanyola (5-2), Palau de Plegamans (1-4), Vila-sana (0-4) y Gijón (5-0), tras lo que se mantiene en la zona baja de la clasificación sin haber puntuado todavía.